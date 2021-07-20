Eczaneler arife günü idari tatil nedeniyle yarım gün çalışmışlardı. Bilindiği üzere Kurban Bayramı’nın 4 günü de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle birçok kişi bayramda eczaneler açık mı? araştırması yapıyor. İşte Kurban Bayramı eczanelerin çalışma saatleri…

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı arife günü öğleden sonrası da dahil olmak üzere 4 buçuk gün resmi tatil ve bir çok kurum ve kuruluş resmi tatil boyunca çalışmalarına ara veriyor.

Ancak ilk adım sağlık kurumlarından olan eczaneler çalışmalarına asla ara vermiyor. Resmi tatillerde ve bayramlarda eczaneler nöbetçi eczanelerle hizmet vermeye devam ediyor.

KURBAN BAYRAMI ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kurban Bayramı’nda eczaneler nöbetçi olarak çalışıyor ve 7/24 hizmet veriyor.

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