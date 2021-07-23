Türkiye Bayramda Kandıra'da 7 kişi boğularak hayatını kaybetti

Bayramda Kandıra'da 7 kişi boğularak hayatını kaybetti

Türkiye

Bayramda Kandıra'da 7 kişi boğularak hayatını kaybetti

Kocaeli Kandıra'da Kurban Bayramı tatilinde 7 kişi boğularak hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2021, Cuma 16:19 Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra’da Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. İstanbul, Sakarya gibi çevre illerden gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yalnızca mavi bayraklı plajlarında cankurtaran bulunan Kandıra’da, 18 Temmuz'dan beri boğulma tehlikesi geçirip Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 26 kişiden 7’si hayatını kaybetti. 12 kişi taburcu edilirken, 7 kişinin ise tedavileri sürüyor.


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