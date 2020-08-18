Bayramda kartlara yüklendik

Kartlarla yapılan her 5 TL’lik vergi (MTV) ve kamu alacağı ödemesinin 3 TL’si internetten gerçekleştirildi. Bayramda 10.5 milyar liralık ödeme kartlarla yapılırken, Arife Günü’nde 27.2 milyon adet ve 4.3 milyar liralık işlem hacmiyle rekor kırıldı. Arife gününde en fazla kartlı ödeme adedinin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken en fazla ödemenin yapıldığı dakika ise 15.36 oldu.

Bayramda yapılan kartlı harcamaların yarısı market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde gerçekleşti. Sadece üç günde bu üç grupta 5.2 milyarlık harcama gerçekleşti. Temmuz sonu itibarıyla vatandaşın cebinde, 175 milyon banka kartı, 72 milyonun üzerinde kredi kartı olmak üzere toplam 247 milyon kart bulunuyor.







