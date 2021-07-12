Kurban Bayramı’nda köprülerin ücretsiz olup olmayacağı pek çok vatandaş tarafından merak ediliyordu. 12 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile bayramda köprüler ücretsiz mi ve Kurban Bayramı’nda hangi köprüler ücretsiz? soruları da yanıtını bulmuş oldu…

BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmesindeki köprülerin ücretsiz olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Erdoğan, köprülerde ücretsiz geçiş uygulamasının 16 Temmuz Cuma gece yarısı başlayacağını kaydetti.

KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı tatilinin başladığı gün olan 16 Temmuz Cuma gece yarısından itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprüler ücretsiz olacak.



