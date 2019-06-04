Ramazan Bayrmı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Eş, dost, akraba ziyaretleri bayram nedeniyle had safhaya çıkmış durumda... Ziyaretler için otobüs, metrobüs ve Marmaray yoğun bir şkilde kullanılırken bu vasıtaların ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğu kafalarda soru işareti bırakıyor.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı boyunca otobüs, metrobüs ve metro ücretsiz olarak hizmet verecek Marmaray ise ücretli olacak. Vatandaşlar her zaman olduğu gibi otobüs, metrobüs ve metrolarda kartlarını okutmak zorunda olacak.

İETT OTOBÜSLERİNE RAMAZAN BAYRAMI’NA ÖZEL SEFER SAATİ UYGULANACAK

İETT otobüslerinde 3 Haziran Arife günü Cumartesi günü geçerli olan sefer tarifesi uygulanırken 4-5-6 Haziranı kapsayan bayram günlerinde bayram için özel olarak oluşturulan sefer tarifesi uygulanacak. Yolcular sefer saatlerine İETT’nin resmi web sitesi www.iett.istanbul adresinden ulaşabilecek.