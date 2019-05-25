Bayramda tatile çıkacaklar dikkat! Ek seferler artırıldı
GESTAŞ adalara bayramda ek sefer yapacak. Gökçeada-Kabatepe hattında 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde karşılıklı olarak günlük 16, Bozcaada-Geyikli güzergahında ise 30 seferle hizmet verilecek. Ayrıca Gökçeada-Kabatepe hattına cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı ikişer ek sefer konuldu
GESTAŞ A.Ş.’nin adalar hattında yaşanacak tatilci yoğunluğu dolayısıyla yaptığı planlama kapsamında, 1-9 Haziran tarihleri için Gökçeada ve Bozcaada seferleri artırıldı.
Buna göre Bozcaada’dan Geyikli’ye 07.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.30, Geyikli’den Bozcaada’ya 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 ve 00.00 saatlerinde olmak üzere karşılıklı on beşer sefer planlandı.
Gökçeada’dan Kabatepe’ye 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, Kabatepe’den Gökçeada’ya ise 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 saatlerinde toplam 16 sefer gerçekleştirilecek.
05.00 VE 23.00'TE EK SEFER
Bunlara ilaveten cuma, cumartesi ve pazar günleri Gökçeada’dan Kabatepe’ye ve Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 05.00 ve 23.00’te ek seferler konuldu.
Seferler ve yoğunluk durumuyla ilgili GESTAŞ’ın 444 0 752 numaralı çağrı merkezi hattından ve "www.gdu.com.tr" internet sitesinden bilgi alınabiliyor.
AA