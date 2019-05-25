Bayramda tatile çıkacaklar dikkat! Ek seferler artırıldı

GESTAŞ A.Ş.’nin adalar hattında yaşanacak tatilci yoğunluğu dolayısıyla yaptığı planlama kapsamında, 1-9 Haziran tarihleri için Gökçeada ve Bozcaada seferleri artırıldı.

Buna göre Bozcaada’dan Geyikli’ye 07.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.30, Geyikli’den Bozcaada’ya 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 ve 00.00 saatlerinde olmak üzere karşılıklı on beşer sefer planlandı.

Gökçeada’dan Kabatepe’ye 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, Kabatepe’den Gökçeada’ya ise 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 saatlerinde toplam 16 sefer gerçekleştirilecek.

05.00 VE 23.00'TE EK SEFER

Bunlara ilaveten cuma, cumartesi ve pazar günleri Gökçeada’dan Kabatepe’ye ve Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 05.00 ve 23.00’te ek seferler konuldu.

Seferler ve yoğunluk durumuyla ilgili GESTAŞ’ın 444 0 752 numaralı çağrı merkezi hattından ve "www.gdu.com.tr" internet sitesinden bilgi alınabiliyor.

AA



