Bayramda yanacağız! Hem sıcak hem de yağmur uyarısına dikkat!

Güven Özdemir, “Yaz aylarında etkisini gösteren bu alçak basınç, sıcaklıkları ve buharlaşmayı artırıyor. Bu nedenle İstanbul’da nem oranı yüzde 90 civarında. Sıcaklıklar ise bugün ve yarın pik yapacak. Termometreler 34-35 dereceyi gösterirken, nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak” dedi.

MECBUR KALMADIKÇA SOKAĞA ÇIKMAYIN

Ankara ve İç Anadolu Bölgesi’nde ise salı günü de dahil sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağını belirten Dr. Özdemir, “Ama hissedilen sıcaklık 42-43’e çıkabilir. O nedenle özellikle bayramın ikinci gününe kadar vatandaşlara, mecbur kalmadıkça 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkmamalarını öneririm. Özellikle astım, kalp gibi kronik hastalığı olanlar, çok dikkatli olsun. İhtiyaçlarını sabah saatlerinde ya da 17.00’den sonra halletmeye çalışsınlar” diye konuştu.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ YAĞIŞA DİKKAT

Bayramda kavurucu sıcaklıkların olacağını vurgulayan Özdemir, “Bayramın üçüncü günü Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde yağış bekliyoruz. Rize’deki sel felaketi gibi bazı bölgelerde yağışlar görebiliriz.

GÜNEŞ ÇARPMASINA DİKKAT!

Dışarı çıkarken şapka takıp, şemsiye almayı öneren Dr. Güven Özdemir, “Gölge olan alanlarda vakit geçirin. Güneş çarpmasına dikkat edin, bol bol su için. Küçük çocukları güneşin en tepede olduğu saatlerde dışarı çıkarmayın. Tatile gidenler de güneşlenirken saat aralığına dikkat etsin. Güneşin altında uzun saatler geçirmesin” dedi.