Besin alerjilerinin görülme sıklığı tüm dünyada artış gösteriyor. Ramazan Bayramı geleneği olarak tükettiğimiz şekerler, çikolatalar ve tatlılarsa hem yetişkinlerin hem de çocukların alerjilerini tetikleyerek bayramı zehir edebilirler.

29 yıllık Çocuk Sağlığı, İmmünüloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, besin alerjilerinin başlama yaşının olmadığını vurgulayarak, “Bayram geleneğine dönüşen şeker, çikolata ve tatlıları ölçüsünü kaçırmadan, dikkatli bir şekilde tüketmeliyiz” uyarısında bulundu.

Bayramda tüketilen besinler alerjen içeriyor

Besin alerjilerinin genellikle çocuk yaşta başladığını ancak son yıllarda yetişkinlerde de görülme olasılığının arttığını belirten Doç. Dr. Akpınarlı, “Besin alerjileri genellikle çocuk yaşlarda başlar ama alerjilerin her yaşta başlama potansiyeli vardır. En sık besin alerjisi yapan gıdalar arasında yer alan, süt, yumurta, buğday, kuruyemişler, deniz ürünleri, susam, soya ve kakaodur.

Geleneklerimiz gereği bayramlarda bolca tükettiğimiz şekerler, çikolatalar ve şerbetli tatlılar yukarıda saydığımız alerjenleri bolca içermektedir. Bayramlarda normalden fazla tüketilen süt aroması içeren şekerler, çikolatalar ve şerbetli tatlılar alerjik tepkiler doğurabilmektedir” diye konuştu.

Sonuçları anafilaksi şok'a kadar gidebilir

En tehlikeli alerjik sonuçların kuruyemiş alerjilerinde görüldüğünü belirten Doç. Dr. Akpınarlı, “Bayramda görülebilecek alerjik reaksiyonların en tehlikeli olanı tatlıların içerdiği kuruyemişlere bağlı olarak görülebilecek, kuruyemiş alerjilerine bağlı alerjik tepkilerdir. Anafilaksi, yaşamı tehdit eden sistemik bir reaksiyondur. Hızlı müdahale edilmelidir yoksa ciddi sonuçlar yaratabilir” ifadelerini kullandı.

Her şey kararında tüketelim

Aşırı tüketimin insan sağlığını her noktada tehdit ettiğini belirten Doç. Dr. Akpınarlı, “Yetişkinlerin ve alerjik çocukların bayramda beklenmedik, ani, alerjik reaksiyonlar yaşamaması için öncelikle şeker, çikolata ve tatlı tüketiminde belli bir ölçüde kalıp, aşırıya gidilmemesi ve en önemlisi de alerjik olduğunu bilen bireyler, yenilebilme potansiyeli olan her türlü şeker, çikolata ve tatlının içeriğini iyi bilmesi ve etiketlerin iyi okunması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Besin alerjisi bulguları

Alerjik besinler tüketildikten sonra görülebilen bulguları sıralayan Akpınarlı, “Dudakta, ağızda ve ciltte kaşıntı, boğaz, dil, dudak, göz ve yüzde şişme, deri döküntüsü, kurdeşen, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal bulguları görülebileceği gibi bazen de nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü, bayılma ve şok gibi ciddi semptomlar yaşanabilir” dedi.

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