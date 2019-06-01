Bayramı bekleyen köy!
Konya Hadim’e bağlı Oduncu köyünde 59 kişi yaşıyor: Çocuk sesine hasretiz
Gençler, büyük kentlere göç etmiş. Şu anda köyün en genci 52 yaşındaki muhtar Cengiz Coşkun. Sokaklarda çocuk sesinin duyulmadığı köyün sakinleri heyecanla Ramazan Bayramı’nı bekliyor.
Çünkü çocukları, torunları bayramda ziyarete geliyor ve köyün nüfusu 500’e çıkıyor.
90 yaşındaki eski muhtar Kamil Gedik, “Biz çocuk sesine hasretiz. Bayramda sokaklar cıvıl cıvıl olur. Evde iki kişiyiz. Çocuklarla torunlar geldiğinde 20-30 kişi oluyoruz” diyor.