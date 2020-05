Bayramı evde Apple Podcast’ler ile geçirmek isteyenlere öneriler

Apple cihazlarınızdan ulaşabileceğiniz Apple Podcast’leri eğlendirici, bilgilendirici ve ilham verici ücretsiz sesli hikayeler sunuyor. Kolaylıkla alışacağınız bir kullanıcı deneyimi ile Öne Çıkan Podcast'ler, yeni ve dikkate değer yayınlar, çok takip edilen Podcast’lerin yeni bölümleriyle ilgili bilgilendirmeler sizlere ulaşıyor.

Sanat, İş Hayatı, Bilim, Komedi, Eğitim, Sağlık, Tarih, Aile ve Çocuk gibi pek çok farklı kategori altında beklentinize uyacak bir Podcast bulmak mümkün.

Evlerimize kapandığımız bu dönemde kimler neler yapıyor diye merak ediyorsanız Mirgün Cabas’ın Podcast’i “Nasıl Gidiyor Karantina?”, Nilay Örnek’in mesleğini ustalıkla icra eden profesyonellerle sohbeti "Nasıl Olunur?”; Deniz Dülgeroğlu’ndan yeni başlayan “Merdiven Altı Terapi”, İzzet Çapa’dan keyifli #evdekal sohbetleri “Ya evde yoksan?”; İbrahim Selim’den eğlenceli “Bunu ben de yaparım”; yeni birşeyler öğrenmek içik Ted ya da “Stuff You Should Know” gibi dünyaca çok takip edilen yayınlar; Can Bonomo ile “O Tarz mı?”, Diyetisyen Zeynep Çapay ile karantina döneminde sağlığına dikkat etmek isteyenler için “Alışkanlık Olsun”; Çocuklara kısa ama faydalı bilgiler vermek isteyenler için “Meraklı Zihinler”; çocukların uyku saatini keyifli ve kolay hale getiren “Uyku Hikayeleri” Apple Podcast’leri içinde bulabileceğiniz binlerce yayından sadece birkaçı.

Evlerimizde kaldığımız bu dönemde pek çoğumuz daha önceden heveslendiğimiz ancak zaman bulamadığımız konulara daha fazla eğilebiliyoruz. Gittikçe artan bir ilgi odağı haline gelen Podcast’ler arasında yer almak isteyenler için App Store “Podcast’in ses getirsin!” hikayesi ile yazım aşamasından dünyayla paylaşmaya kadar yapılacaklar konusunda meraklılara destek oluyor. Bu süreçte etkili bir Podcast için hazırlanmak ve yayının akışını planlamak önemli. Yazar ve eğitmenlerin de kullandığı Scrivener 3 uygulaması Podcast’inin akışını planlamak, bölümlere ayırmak ve faydalı taslaklar yapmak için kullanıcılara destek oluyor. Hazırlanan akışı kaydetmek içinse Garageband ve bir mikrofon kullanılabilir. Kaydedilen Podcast’i bölümlere ayırararak düzenlemek için özel olarak geliştirilen Podcast Chapters dinleyicilerin daha kusursuz bir deneyim yaşamasını sağlayacak bir yöntem sunuyor. Artık Podcast’in hazır olduğuna göre yayınlayabilirsiniz. Bunun için App Store hikayesindeki adımları takip etmeniz yeterli.

AirPods’unuzla yapabilecekleriniz:

AirPods Şarj Kutusu’nu iPhone veya iPad’inizin yanında açarak Ayarlar > Bluetooth > AirPods’unuzun yanındaki i düğmesine dokunarak AirPods’unuza yeni bir isim verebilirsiniz.

Bugün Görünümü ile favori uygulamalarınızdan bilgi alabilirsiniz. Günün haber başlıklarına, hava durumuna, takviminizdeki etkinliklere, ipuçlarına hatta AirPods’unuzun pil ömrüne göz atabilirsiniz.

AirPods kulağınızdayken “Hey Siri” diyerek Siri’yi çağırabilir, Siri’ye soru sorabilir veya sizin için bir şey yapmasını isteyebilirsiniz. Örneğin favori Podcast'inizi çalmasını isteyebilir veya pilde ne kadar şarj kaldığını sorabilirsiniz. Ayrıca AirPods Pro’nuzdaki Kuvvet Sensörünü basılı tutarak da Siri’yi uyandırabilir veya ikinci nesil AirPods’unuzu kulaklıklardan birine çift dokunduğunuzda Siri’yi uyandıracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Mesajları Seslendir özelliği sayesinde Siri, AirPods’unuz takılıyken gelen mesajlarınızı seslendirebilir.

iPhone’unuz kilitli ve AirPods’unuz iPhone’unuza bağlıyken mesaj gelirse bir zil sesi duyulur ve Siri mesajınızı okumaya başlar.

Evde dikkatiniz dağılmadan veya çevrenizdekileri rahatsız etmeden istediğinizi izleyebilmek için AirPods’unuzu Apple TV’ye bağlayabilirsiniz.

Siri, iPhone’unuzda sizi arayan kişiyi AirPods’unuz üzerinden size duyurabilir. Böylece telefonunuza bakmadan kimin aradığını öğrenebilirsiniz.

AirPods Pro’nuz küçük, orta ve büyük boy silikon kulak ucu seçenekleriyle sunulur ve Kulak Ucu Uyum Testi ile sizin için en doğru boydaki kulak ucunu bulabilirsiniz. Böylece en iyi ses kalitesini elde edersiniz ve gürültü engelleme özelliği daha iyi çalışır.

AirPods Pro kulağınızdayken Denetim Merkezi’ni açın, ses çubuğuna dokunun ve ek denetimler görüntülenene kadar basılı tutun. Gürültü Giderme, Geçirgenlik veya Kapalı seçeneklerinden birini seçin. Sağ veya sol AirPod’daki kuvvet sensörünü kullanarak da Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaf Mod arasında geçiş yapabilir hatta Ayarlar’dan hangi modlar arasında geçiş yapılacağını kişiselleştirebilirsiniz.

iOS 13 veya daha yeni sürümlerinde bir arkadaşınızla birer çift AirPods kullanarak iPhone veya iPad’inizden çaldığınız sesleri birlikte dinleyebilirsiniz.

AirPods’unuzla birlikte kullandığınız iPhone veya iPad için Bul uygulamasını ayarladıysanız, AirPods’unuz için de otomatik olarak açılır. Böylece AirPods’unuzu bulamadığınızda Bul’u kullanarak yerini öğrenebilirsiniz.