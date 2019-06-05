Bayramlaşmadan dönen aile ölümden döndü: 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bayramlaşmadan dönen ailenin içerisinde bulunduğu minibüs kontrolden çıkararak tarladaki su depolarına çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, ilçe merkezindeki bayramlaşmadan sonra Ortaköy mahallesinde bulunan evlerine dönen Özay Sütçü (48) yönetimindeki minibüs, virajlı yolda kontrolden çıkıp, tarladaki su depolarına çarptı.
Kazada sürücü Özay Sütçü ile minibüsteki Sedanur Yavaş (16), Burcu (24) ve Büşra İpek (24) yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayı gören mahalleli yaralıların yardımına koştu. 2 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla bir yaralı ise özel otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Özay Sütçü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA (İHA)