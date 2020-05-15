Bayramlık kredi yarışı

Ödemeler 3 ay sonra başlıyor, vade de 60 aya çıkıyor. 5 bin TL’nin üzerinde geliri olduğundan dolayı, ucuz kredi fırsatından yararlanamayanlar için işte kredi seçenekleri.

3 ay ertelemeli

Akbank, bayrama özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor. Banka, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0.99’dan başlayan faiz oranlarıyla ve bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuyor. Başvurular; şube, Akbank Mobil ve 444 25 25 üzerinden yapılabilir.

Eylüle kadar öteleme

Yapı Kredi de 3 ay ertelemeli Bayram Kredisi ile müşterilerine taksit ödemelerini eylül ayına kadar erteleme imkanı sağlıyor. Krediye Yapı Kredi Mobil ve internet şubesi gibi dijital kanalların yanı sıra, 444 0 444 üzerinden de başvurulabilir.

60 ay vadeli

QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0.89’dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor. Bankanın internet, cep şubesi ve 0850 220 8 573 üzerinden başururu yapılabilir.

Yüzde 0.79 faiz oranı

Şekerbank, 60 aya varan vadelerin yer aldığı gelenekselleşen bayram kampanyası kapsamında, 3 ay taksit erteleme imkanı ve yüzde 0.79’dan başlayan faiz oranlarıyla finansman desteği sağlıyor. Ayrıca Şeker Bonus kart sahiplerine, 26 Mayıs’a kadar üye işyeri ve online marketlerden yapacakları 125 TL ve üzeri ikinci alışverişlerinde 20 TL hediye Bonus fırsatı sunuyor.

Avantajlı kampanya

DenizBank, kampanya kapsamında aylık yüzde 0.89’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi sunuyor. 12 ay vadede 3 bin liraya kadar kredi imkanı sağlıyor. Kredi üst limiti ise 55 bin lira, vadesi 60 aya kadar çıkıyor. Kampanya, 31 Mayıs 2020’ye kadar devam edecek.

90 gün ödemesiz

İş Bankası kişiye özel belirlenen faiz oranıyla, 50 bin liraya kadar ‘anında bayram kredisi’ sunuyor. Banka, 60 aya varan vadeler ve 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi kullanma fırsatı sağlıyor. Başvurular, bankanın internet şubesi üzerinden yapılabilir.

Anında başvuru

Garanti BBVA, bayrama özel 0.99’dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle kredi fırsatı sunuyor. Bankanın şubesi, internet sitesi ve Garanti BBVA Mobil üzerinden veya 444 0 335 anında kredi hattı arayarak başvuru yapılabilir.

31 Mayıs'a kadar

Türk Ekonomi Bankası (TEB), müşterilerine yüzde 0.99 faiz oranıyla ve 3 ay ile 36 arasında değişen vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor. 31 Mayıs’a kadar devam edecek olan kampanyaya, internet şubesi ve mobil kanal üzerinden başvurulabilir.







