Bayramlık krediler

QNB Finansbank bayrama özel ihtiyaç kredisi kampanyasında 60 aya kadar vade ve 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. 7 Ağustos’a kadar geçerli olacak kampanyada günde 15 liradan başlayan taksitlerle 15 bin liraya kadar kredi fısatı sunuluyor. Faiz müşterinin kredi skoruna göre değişiyor. Krediye bankanın resmi adresi olan ‘qnbfinansbank.com’ adresinden başvuru yapılabiliyor.

FAİZLER DEĞİŞKEN

Akbank’ın bayramda sunduğu kredide faiz oranı, miktara ve vade seçeneğine göre değişiyor. Yüzde 1.85’ten başlayan faiz oranları sunan banka, 3 ay erteleme imkanı da veriyor. 100 bin liraya kadar en fazla 60 ay vadeli kredi kullandırılıyor. Krediye ‘akbank.com’a giriş yaptıktan sonra ‘bayram kredisi’ bölümünden ulaşılabiliyor.

KİŞİYE ÖZEL TAKSİT

İş Bankası, farklı faiz oranlarıyla 60 aya kadar vade imkanıyla geleneksel bayram kredisi kullandırıyor. En az 3 bin en fazla 100 bin lira kullandırılan kredide, kişiye özel esnek taksitli ödeme planı da uygulanıyor. Krediye ‘isbank.com.tr’deki ‘bireysel krediler’ ardından da ‘ihtiyaç kredileri’ butonuna tıklayarak başvuru yapılabiliyor.

TÜM İHTİYAÇLAR İÇİN﻿﻿﻿

DenizBank ihtiyaç kredisi kapsamında müşterilerinin tüm nakit ihtiyaçları için yüzde 1.49’dan başlayan faiz oranlarıyla ve 60 aya varan taksitlerle kredi kullandırıyor. Üst limiti 55 bin lira olan krediye, ‘denizbank. com’ adresinden ‘ihtiyaç kredileri’ kısmına giriş yaparak ulaşabiliyorsunuz.

1 AĞUSTOS'A KADAR

Yapı Kredi, bayram ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşterileri için bireysel ihtiyaç kredilerini uygun faiz oranları ve vade imkanlarıyla sunuyor. Müşteriler, bu kampanyadan ‘yapikredi. com.tr’ adresine girerek ya da Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden 14 Ağustos’a kadar yararlanabiliyor.

CEPTEN BAŞVURU

TEB de Kurban Bayramı’na özel kredi sunan bankalar arasında. Bankanın telefon uygulaması CEPTETEB üzerinden sunduğu kredinin faiz oranı yüzde 1.69 olarak belirlendi. 50 bin liraya kadar kullandırılan kredide tahsis ücreti de alınmıyor. Krediye CEPTETEB mobilden veya cepteteb.com.tr’den başvuru yapılabiliyor.

TAKSİTLİ SEÇENEK

VakıfBank da müşterilerinin nakit ihtiyacını karşılamak için Taksitli İhtiyaç Kredisi sunuyor. Yüzde 2.09 faiz oranı ve 60 aya kadar vade seçenekleri ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri bulunan krediye ulaşmak için ‘vakifbank.com.tr’den ‘taksitli ihtiyaç kredisi’ bölümüne girmeniz yeterli.

100 BİN TL KREDİ

ING ihtiyaç kredisi kapsamında 100 bin liraya kadar bayram kredisi veriyor. 60 aya varan vade imkanı sunan banka, 5 bin lira ve üzeri nakit ihtiyacınız için yüzde 1.74 faiz uyguluyor. Bankanın kredi imkanından faydalanmak için ‘ing.com.tr’ adresinden ‘krediler’ bölümüne girmeniz yeterli.