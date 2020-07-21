Bayramlık krediler

Ucuz kredi kampanyalarından 5 bin liranın üzerinde geliri olduğundan dolayı ‘gelir şartı’ nedeniyle yararlanamayanlar için işte kredi fırsatları.

Anında başvuru

Garanti BBVA, bayrama özel 0.99’dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle kredi fırsatı sunuyor. Bankanın şubesi, internet sitesi ve Garanti BBVA Mobil üzerinden veya 444 0 335 anında kredi hattı aranarak başvuru yapılabilir.

60 ay vadeli

DenizBank, bayram için ihtiyaç kredisi kampanyasını uygulamaya aldı. Kampanya kapsamında aylık yüzde 0.79’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi sağlıyor. Vadesi ise 60 aya kadar çıkıyor. Kampanya, 7 Ağustos 2020’ye kadar sürecek. Bankanın şubesi, internet sitesi veya cep telefonundan ‘BAYRAM’ yazıp boşluk bırakıp, TC kimlik numarasını 3280’e SMS atarak başvurulabilir.

3 ay ertelemeli

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 0.84’ten başlayan faiz oranı ve 3 ay ertelemeli bayrama özel ihtiyaç kredisi sunuyor. 60 aya varan vade seçenekleri bulunan kredi kampanyası, 31 Temmuz’a kadar devam edecek. Bankanın internet, cep şubesi veya TCKN yazıp 5030’a SMS göndererek başvuru yapılabilir.

Yüzde 0.75 faiz oranı

Şekerbank, 60 aya varan vadelerin yer aldığı gelenekselleşen bayram kampanyası kapsamında, 3 ay taksit erteleme imkanı ve yüzde 0.75’ten başlayan faiz oranlarıyla finansman desteği sağlıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 30 Temmuz’a kadar Şekerbank şubelerinden başvuru yapabilir.

125 bin TL'ye kadar

VakıfBank, bayramda da süren bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 60 aya varan vade ve 125 bin TL’ye kadar, aylık yüzde 0.86’dan başlayan faiz oranları ile müşterilerimize kredi imkanı sağlıyor.

Kasıma ötelendi

Yapı Kredi de 3 ay ertelemeli Bayram Kredisi ile müşterilerine taksit ödemelerini kasım ayına kadar erteleme imkanı sağlıyor. Krediye, evden çıkmadan Yapı Kredi Mobil, internet şubesinin yanı sıra 444 0 444 numaralı müşteri iletişim merkezi üzerinden de başvurulabilir.

En az 1.000 TL

Türk Ekonomi Bankası (TEB), müşterilerine yüzde 0.89 faiz oranıyla ve 3 ay ile 36 arasında değişen vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor. Minimum kredi tutarı 1.000 TL olan kampanyaya, banka şubesi, internet ve mobil kanal üzerinden başvurulabilir.

Şubeye gitmeden

ING Türkiye, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla sunduğu bireysel ihtiyaç kredisine, Kurban Bayramı’nda da devam ediyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0.79’dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye, şubeye gitmeden bankanın internet adresinden ve ING Mobil’den başvurabilmek mümkün.







