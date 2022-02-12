Türkiye Bayrampaşa Hali’nde yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Bayrampaşa Hali’nde yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Türkiye

Bayrampaşa Hali’nde yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde plastik kasaların alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, gökyüzünün dumanla kaplandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

12 Şubat 2022, Cumartesi 18:18 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 18.00 sıralarında Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde çıktı. Halde boş alanda bulunan plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev alev yanan kasalar nedeniyle oluşan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun siyah duman vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


İHA

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