Bayrampaşa sebze ve meyve halinde yangın çıktı
Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde bulunan bir dükkanda yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
17 Şubat 2021, Çarşamba 15:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde bulunan dükkanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içinde narenciye olduğu belirtilen dükkanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
DHA