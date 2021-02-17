Türkiye Bayrampaşa sebze ve meyve halinde yangın çıktı

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde yangın çıktı

Türkiye

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde yangın çıktı

Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde bulunan bir dükkanda yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

17 Şubat 2021, Çarşamba 15:42 Son Güncelleme:
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Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde bulunan dükkanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içinde narenciye olduğu belirtilen dükkanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



DHA


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