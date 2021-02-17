Bayrampaşa sebze ve meyve halinde yangın çıktı

Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde bulunan dükkanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içinde narenciye olduğu belirtilen dükkanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.





x





DHA



