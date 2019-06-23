Bayrampaşa seçim sonuçlarında son durum nedir? Bayrampaşa oy oranları... İstanbul'un kaderini belirleyecek olan İstanbul seçimleri bugün gerçekleşti. Halk mührünü oy pusuladaki bir adaydan yana kullandı ve zarfı sandığa attı. Bayrampaşa halkı da sandık başındaydı. Peki, Bayrampaşa seçim sonuçlarında son durum nedir?