Bayrampaşa seçim sonuçlarında son durum nedir? Bayrampaşa oy oranları...
İstanbul'un kaderini belirleyecek olan İstanbul seçimleri bugün gerçekleşti. Halk mührünü oy pusuladaki bir adaydan yana kullandı ve zarfı sandığa attı. Bayrampaşa halkı da sandık başındaydı. Peki, Bayrampaşa seçim sonuçlarında son durum nedir?
Bayrampaşa seçim sonuçlarında son durum nedir? Bugün İstanbul seçimleri için Bayrampaşa seçmeni bağlı bulundukları okula gidip kimliklerini gösterdikten sonra kabinde tercihini yaptı. Zarfı sandığa atan seçmenler şimdi sonuçların akıbetini merak ediyor. İşte Bayrampaşa oy oranları...
Millet İttifakı 50.66% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 48.52% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.62% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.16% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.04%