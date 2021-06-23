Türkiye Bayrampaşa’da imalathanede patlama!

Bayrampaşa’da imalathanede patlama!

Türkiye

Bayrampaşa’da imalathanede patlama!

Bayrampaşa Sarı Dökümcüler Sitesi’ndeki bir işyerinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 18:53 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Sarı Dökümcüler Sitesinde kapı kolu üretimi yapılan iki katlı işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada içeride çalışan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, işyerinin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

AA

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