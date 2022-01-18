Türkiye Bayrampaşa'da metrobüs arızası yoğunluğa neden oldu

Bayrampaşa'da metrobüs arızası yoğunluğa neden oldu

Türkiye

Bayrampaşa'da metrobüs arızası yoğunluğa neden oldu

Bayrampaşa’da metrobüsün arıza yapması nedeniyle yolcular, güzergahta yürüyerek başka bir metrobüse bindi. Arıza yapan metrobüs nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

18 Ocak 2022, Salı 19:43 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüs Bayrampaşa - Maltepe durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Arıza nedeniyle uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Yolcular metrobüsten inerek güzergahta yürüyüp başka bir metrobüse aktarılırken, arıza nedeniyle duraklarda da yoğunluk yaşandı. Arızalanan Metrobüsün yol yardım aracıyla olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

İHA

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