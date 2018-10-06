Plastik malzeme fabrikasının çatı katında bulunan atık malzemelerin henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması üzerine çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

FARKLI İLÇELERDEN TAKVİYE İSTENDİ

Yangını görenler hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine önce Bayrampaşa, ardından da Fatih ve Şişli gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın arka ve ön sokaklarından yangına müdahalede bulunan ekipler, merdiven araçlarını kullanarak çatıya ulaştı.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Yanan plastik malzemeler yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Söndürme çalışmalarının ardından polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.



