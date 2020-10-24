Bazı anneler neden emzirmemeyi seçiyor?

Posta.com.tr ekibi olarak bizler, her kadının vücuduyla ne yapmak isteyip istemediğine ilişkin seçimini destekliyoruz. Ancak bazı annelerin neden bebek mamasını tercih ettiğini öğrenmek istiyoruz:)

Bazı tıbbi durumlar bir annenin süt üretmesini engelleyebilir. Bazı kadınların meme uçları içe dönük veya düzdür ve bu da emzirmeyi zorlaştırabilir. Doğum sıkışması veya dil bağı denilen ve dil hareketlerini kısıtlayan bir durum nedeniyle memeyi ememeyen yenidoğanlar vardır .

Bazı kadınlar doğum sonrası anksiyete veya depresyon yaşarlar ve emzirme onlar için çok zorlayıcıdır. Diğerleri emzirirken bilinçli ya da sadece zihinsel olarak rahatsız hissedebilir, bu yüzden yapmamaya karar verebilirler.

Bazen de bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde biraz zaman geçirmesi veya annenin kendisine ait komplikasyonları olması da neden olabilir. Bu yaşananlardan sonra bebek memeyi kavramak istemeyebilir. Bunun olmasının başka nedenleri de vardır, örneğin anneye doğum sırasında ilaç verilmesi gibi.

Vücudunu 9 ay boyunca başka bir canlıyla paylaşmak, annenin artık kendisine ait olmadığını hissetmesine neden olabilir. Ve sonra, her zaman emzirmeye hazır yenidoğan için orada olmak zorunda olmak, onun sadece bir beslenme makinesi gibi hissetmesine neden olabilir.







