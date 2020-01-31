Bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşlarına inceleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis oynatılan yapılara aracılık edilmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı. AA muhabirinin MASAK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, suç örgütlerince gelir kapısı yapılan ve giderek yaygınlaşan yasa dışı bahsin önüne geçebilmek için idari tedbir ve cezalar uygulanıyor.

MASAK, söz konusu sitelere aracılık edilmesine sebebiyet veren bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşlarını da bu kapsamda değerlendirerek haklarında inceleme başlattı. İncelemenin sonucuna göre, idari tedbir veya cezai işlem uygulanabileceği ifade edildi.

Uyarı yazısı ekleniyor

MASAK, söz konusu suç örgütlerinin gelir elde etme konusundaki taktiklerini kamuoyuyla paylaşarak, uyarılarda bulunuyor, erişime engellenen sitelere de uyarı yazısı ekliyor. Bu örgütler, gelir elde etmek için örgüt mensubu olmayan ve daha önce hiç suça bulaşmamış vatandaşların hesaplarını kullanıyor. Örgütler, masum görünüşlü, sosyal olarak aktif kişiler aracılığıyla öğrenci, işsiz, ev hanımı, asgari ücretli vatandaşlarla irtibata geçerek aylık belli bir ücret karşılığında masum vatandaşların hesaplarını işledikleri suçlara alet ediyor.

Öte yandan, yasa dışı bahis suçları için yer ve imkan sağlayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulanabiliyor. Bu faaliyetlerin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi durumunda ise hapis cezası 3 yıldan 5 yıla kadar çıkabiliyor.

Hapis veya para cezası

Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarının, internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayan kişilere 4 yıldan 6 yıla kadar, bu faaliyetlerde para nakline aracılık eden kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar, kişileri reklam vererek bu oyunlara teşvik edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bütün bu faaliyetlerde bulunanlar için 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

AA