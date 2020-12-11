Türkiye Bazı feribot seferleri iptal edildi.

Bazı feribot seferleri iptal edildi.

Türkiye

Bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

11 Aralık 2020, Cuma 19:00 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, "12 Aralık Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 08.00, Kabatepe’den ise saat 10.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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