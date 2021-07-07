Yağ oranı, tadı ve ince kabuğu gibi özelliklerinden dolayı "Adilcevaz13" ve "Kazankaya" adıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce tescillenen cevizler, 40 günlük meşakkatli sürecin ardından sofralardaki yerini alıyor. Tam olgunlaşmadıkları dönemde tek tek toplanan taze cevizler, kabukları soyulduktan sonra yaklaşık 10 gün suda bekletiliyor.Daha sonra birkaç işlemden daha geçirilerek kaynatılan cevizler, katkı maddesi kullanılmadan reçel haline getirilerek paketleniyor.

Bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan ceviz reçeli, yurdun dört bir yanına ve birçok ülkeye gönderiliyor. Yaklaşık 20 yıldır ceviz reçeli yapan Barış Göl, gazetecilere, 2000’li yıllarda ceviz reçeli yapımına başladıklarını bunu artırarak sürdürdüklerini söyledi. Reçelin yapım sürecini anlatan Göl, "Reçelinin tam anlamıyla yapılıp piyasa sürülmesi ortalama 40 gün sürüyor.

Ceviz reçeli birçok hastalığa iyi geldiği gibi çocuklarda da beyin hücrelerinin gelişmesine katkısı var. Birçok ilde kahvaltı salonlarına, şarküteri gruplarına, doğal ürün satan yerlere ve yurt dışında da Avustralya’ya, Çin ve İngiltere gibi ülkelere gönderdik." şeklinde konuştu.

Devletin sağladıkları desteklerle üretim altyapısını geliştirdiklerini aktaran Göl, "Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Topladığımız ve aldığımız cevizler, gübreleme, ilaçlama olmadan orman meyvesi sınıfındadır. Pancar şekeri kullanıyoruz. Baharat, tarçın, karanfil, su ve şeker gibi maddeler kullanıyoruz." dedi.

AA