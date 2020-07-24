Türkiye Bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı

Bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı

Türkiye

Bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

24 Temmuz 2020, Cuma 09:21 Son Güncelleme:
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

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