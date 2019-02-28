Bazı kürklerde ÖTV sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ham kürkler ve dabaklanmış, aprelenmiş kürklerde Özel Tüketim Vergisi 0’a düşürüldü.

28 Şubat 2019, Perşembe 07:57
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Bazı kürklerde ÖTV sıfırlandı

Resmi Gazete’de bazı mallarda uygulanacak Özel Tüketim Vergisi oranlarının belirlenmesine ilişkin karar yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 43.01 emtia kodlu ham kürklere ilişkin Özel Tüketim Vergisi yüzde 0’a düşürüldü. Daha önce ÖTV yüzde 20 olarak uygulanıyordu.

43.02 emtia kodlu dabaklanmış veya aprelenmiş kürklerde de ÖTV yüzde 0 olarak belirlendi.

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