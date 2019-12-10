Bazı telefonlarda WhatsApp dönemi bitiyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni yılda birçok telefonda kullanılamayacak. 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren Windows Phone, iOS 8 ve daha altındaki işletim sistemlerine sahip cep telefonlarında WhatsApp tarihe karışacak.

Erişim sona erecek

Hali hazırda bazı Windows Phone sistemli telefonlar WhatsApp kullanabiliyor fakat artık tüm modellerde Whatsapp dönemi sona erecek. Ayrıca, iPhone (ilk jenerasyon), iPhone 3G, iPhone 3G S, iPhone 4 ve iPhone 4S’te artık WhatsApp kullanılamayacak.

Hesaplar doğrulanamayacak

1 Şubat 2020‘den itibaren Android 2.3.7 ve daha eski sürümünü kullanan telefonlarda kullanıcılar da artık yeni hesap oluşturamayacak ve mevcut hesaplarını doğrulayamayacaklar.



