Bazı yerleşim yerleri için karantina kararı kalktı
Corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yerleşim yerleri içim İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
15 Nisan 2020, Çarşamba 15:21 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı corona virüs nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yerleri için açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saat 15.00 itibarıyla 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
AA