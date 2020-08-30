Bazıları gölge sever bazıları güneş

GÖLGELERİN KRALİÇESİ

70'ten fazla türü olan ortanca, bahçelerin gözdesi. Duvar diplerini, gölgeleri seviyor. Çoğaltması çok kolay. Üzerinde çiçek olmayan dalın ucundan 15 santimlik bir parça kesin. Üstteki iki yaprağı bırakın, diğer yaprakları temizleyin. Bahçe toprağı ve perlit karışımıyla doldurduğunuz saksıya dikin. Can suyu verip doğrudan güneş almayan yerde bekletin. Toprak kurudukça sulayın. Köklenince bahçeye alabilirsiniz. Ortancalar, toprağın asit seviyesine göre renk değiştirir. Büyükbaş hayvan gübresi verirseniz mavi, küçükbaş hayvan gübresi verirseniz pembe açar.

ADI BİLİM İNSANINDAN

Ortanca adı, Fransızca kadın ismi 'Hortense’tan (Latince'de 'bahçe’ demek olan 'hortus’tan gelen bir isim) geliyor. Rivayete göre, 18. yüzyıl doğa bilimcisi Philibert Commerson, bu çiçeğin adını 'Hortense' lakaplı Nicole-Reine Lepaute'a ithaf etmiş. Lepaute, gökbilimci ve matematikçi bir bilim insanı. 1758'de, Halley kuyruklu yıldızının geri döneceği tarihi bir ay sapmayla hesaplayan Lepaute'un adı, 'Lepaute Asteroidi’ ve Ay yüzeyindeki 'Lepaute Krateri’ne de verildi.

BUDANDIKÇA AÇIYOR

Mercan ağacı olarak bilinen Erythrina crista-galli, Arjantin, Uruguay, Güney Brezilya ve Paraguay'a özgü çiçekli bir ağaç. Türkiye'de güney sahillerinden İstanbul'a kadar pek çok yerde kolayca yetişir. Şahane çiçekleriyle göz alıcıdır. Çiçekleri solduğunda budanırsa yeniden açar. Kışın yapraklarını döktüğünde dal yapısıyla etkileyiciliğini sürdürür. Güneşli ve yarı gölgeli yerlerde tohumdan yetiştirilir.

GÜNEŞE AŞIK ÇİÇEK

Çiçeklerinin renginden dolayı mercan çiçeği ve mercan ağacı diye anılan bitkiler, büyüleyici güzelliğe sahipler. Mercan çiçeği çok yıllık çalı formlu bir bitki. Saksıda yetiştirilebileceği gibi yer kapatıcı olarak bahçeye de dikilebilir. Meksika kökenli çiçek, soğuğa bir miktar dayanıklı olsa da aslında 'güneşe aşık çiçek' diye anılıyor. Bunun üzerine kurulu bir hikayesi de var.

ÖZGÜRLÜK UĞRUNA…

Halkı ölüp kurtulmayı hayal edecek kadar yoksul ve mutsuz olan ülkede yaşayan bir gence, doktor güneşe çıkarsa öleceğini söyler. Genç, penceresindeki güneşe aşık mercan çiçeğine bakarak avunmaya çalışır. Kendisi de güneşe ve doğaya aşıktır. Bir tek gün özgürce güneşe çıkmak uğruna ölümü göze alır. Onun cesareti halka, özgürlükleri için bedel ödemeleri gerektiğini öğretir. Haksızlıklara karşı mücadele etmeye başlarlar. Mercan çiçeği o günden sonra özgürlük mücadelesi verenlerin sembolü olur.