Bazıları soğuk sever

Türkiye, dünyanın en zengin siklamen türlerine sahip ülkelerinden biri. Soğuğu seven bu çiçekler iç mekana uygun değil. Pencere önü, açık balkon ya da bahçede kolayca yetiştirebileceğiniz siklamenlerin bakımı kolay. Sulayın, kuruyan dallarını temizleyin, sonra hiç esirgemediği güzelim çiçeklerinin keyfini sürün.

RENK ADIYLA ANILIYOR

Siklamen çiçeği, bulunduğu yerde başka cisimlerle temas etmekten hoşlanmaz. Temas eden yapraklar sararabilir. Güzel kokulu türleri sebebiyle eskilerin Buhur-u Meryem olarak bildiği siklamen çiçeğini şu aralar orman yürüyüşleri yaparken etrafınızda görmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca koyu fuşya rengi de siklamen adıyla anılır.

KAR ALTINDA ÇUHA

Soğuk havaları seven hatta kar altında bile çiçek açan bir güzel de çuha çiçeği. Çuha, genelde parkları bahçeleri süsleyen bir çiçek olsa da fidelerinden balkonda ya da pencere önünde kolayca yetiştirebilirsiniz. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığı, sert rüzgar almadığı bir yerde, çok büyük olmayan ve iyi drenajlı saksılarda yetiştirebileceğiniz çuha çiçeğinin çayı da sayısız derde deva olarak biliniyor.

YILBAŞI SEVİNCİ

Dağ menekşesi, süs lahanası, kasımpatı, şebboy, açelya, Atatürk çiçeği, nergis, yılbaşı çiçeği ve kardelen de soğuk havaları seven diğer çiçekler. Hatta bunlardan yılbaşı çiçeği ancak üşürse yani soğuğa maruz kalırsa çiçek açıyor. Havadar yerleri seviyor. Eskiden tüm balkonları süsleyen bu çiçek, yeni yıl yaklaştığında market raflarına çıkıyor. Bir tür kaktüs olan yılbaşı çiçeği uzun yıllar yaşayabiliyor.

CRISAN, SENİ SEVİYOR…

Kasım ayının çiçeği, adı üstünde kasımpatı yani krizantem. Bu ayda patlarcasına fışkırıp renkli çiçekler açtığından adının kasımpatı olarak kaldığı söyleniyor. Krizantem adının öyküsü ise biraz hüzünlü. Bir zenginin kızına aşık olan Crisan isimli fakir genç, sevdiği kadını görmesi engellenince ona her gün ormanın en güzel çiçeğini gönderir. Bir notla: Crisan t’eaime… (Crisan, seni seviyor…) Ölene dek her gün bu notla gönderilen o çiçeğin adı zamanla krizantem olarak anılmaya başlıyor. Çok su seven, az ışıkla idare edebilen krizantemleri sonbaharda bahçe ve balkonlarınızı süslemek için tercih edebilirsiniz.