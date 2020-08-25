Futbol BB Erzurumspor'da Arturo Mina'nın corona virüs testi pozitif çıktı

BB Erzurumspor'da Arturo Mina'nın corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

BB Erzurumspor'da Arturo Mina'nın corona virüs testi pozitif çıktı

BB Erzurumspor, yeni transferi Arturo Mina'nın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

25 Ağustos 2020, Salı 19:09 Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erzurum ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.


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