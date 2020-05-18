Futbol BB Erzurumspor'dan corona virüs açıklaması

BB Erzurumspor'dan corona virüs açıklaması

Futbol

BB Erzurumspor'dan corona virüs açıklaması

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, 13 Mayıs'ta corona virüs testleri pozitif çıkan 11 kişinin tamamının, 5 günlük tedavi sonrası testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 22:20 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişiye bugün yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"13 Mayıs‘taki COVID-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından bugün ikinci testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri de negatif çıkmıştır. Taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina süreçleri devam edecektir. 13 Mayıs’ta testleri negatif çıkan futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişiye bugün yapılan testlerin tamamı negatif çıkmıştır. Bu doğrultuda yeniden antrenman programı yapıp, hazırlıklarımıza başlayacağız. İlerleyen süreçte konuyla ilgili yine kamuoyunu bilgilendireceğiz. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

DHA


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