BBC sunucusu anlattı! İşte Taliban hakkındaki gerçekler...

Dünya günlerdir Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri konuşuyor. Taliban'ın 10 gün içinde neredeyse tüm ülkeyi ele geçirmesinin şaşkınlığı sürerken, Taliban cephesinden peş peşe açıklamalar geliyor.

Dünya nezdindeki imajını düzeltmek adına bir dizi adım atan Taliban kadın haklarına vurgu yapıyor ve 'intikam almayacağız' vurgusu yapıyor.

Ancak ülkeden gelen haberler ve görüntüler bu açıklamalar ile çelişir cinsten. BBC'nin ünlü sunucusu Yalda Hakim'den gelen açıklamalar da bunu kanıtlar cinsten.

Bu ayın başında Afganistan'a giden Hakim burada, bazı Taliban liderleri ile yaptığı görüşmeleri canlı yayında anlattı.

'Bir Taliban cephe komutanıyla oturdum. bana '90'larda sahip olduğumuz türde bir kurala geri dönmek istiyoruz' dedi' ifadelerini kullanan Hakim sözlerine şöyle devam etti;

'Zina yapan bir kadın hakkında soru sorduğumda, 'Tabii ki recm edilecek. Bunu yapmak için futbol stadyumlarını kullanarak halka açık infazlar yapacağız' dedi.'

Taliban liderleriyle hem yüz yüze hem de TV'de konuşan Hakim, Taliban'ın sadece Şeriat kurallarına uyduğunu iddia ettiğini söyledi.

Hakim, ayrıca Taliban'ın inkar etmesine rağmen, istihbaratın hala El Kaide de dahil olmak üzere terör örgütlerini barındırdıklarını ileri sürdüğünü söyledi.

Hakim, geçtiğimiz hafta Afganistan'daki son gelişmeleri izleyicilere aktardığı sırada Suhail Shaheen tarafından aranmış, kişisel telefonuna gelen bu arama sonrası kısa süre bir şaşkınlık yaşayan Hakim sözcüyü yayına bağlamıştı.

'Biz bu milletin ve bu ülkenin hizmetkarıyız' diyen Shaheen, Taliban'ın kimseden intikam almayacağı sözünü bir kez daha yinelemişti.

Afganistan'ın Şeriat yasalarına döneceğini doğrulayan sözcü, 'Elbette İslami bir hükümet istiyoruz' demişti.

Afganistan doğumlu olan Hakim, 1986'da ülkedeki karışıklık yüzünden ailesi ile birlikte Avustralya'ya göç etmişti.