İngiltere'nin resmi yayın organı BBC'nin kütür kanalı BBC Four, resim sınıflarında genellikle anatomi derslerinde kullanılan nü modellerle 2 saatlik bir canlı yayın gerçekleştirecek. İzleyicilerden, evde tek başlarına çizim çalışmalarının beklendiği program, 2 saat sürecek. Programda, her türlü beden, şekil ve yaşlarda erkek ve kadın nü modeller görülebilecek. Yayın, 'slow tv' olarak tabir edilen yavaş çekim şeklinde ilerleyecek. İzleyicilerin evlerinin salonundan sseyrederek nü modelli resim dersi alabilecekleri program Life Drawing Live (Canlı Çizim 'Canlı'), televizyon tarihine kazınacak. Söz konusu interaktif sanat programı, ülke tarihinde bir 'ilk' olabilir. Programın öğretmenleri, ödüllü ressamlar Daphne Todd veLachlan Goudie olacak. Programın önümüzdeki senenin başlarında yayında olacağı tahmin ediliyor.











