Ekonomi BDDK, 2 bankanın sınırlamasını kaldırdı

BDDK, 2 bankanın sınırlamasını kaldırdı

Ekonomi

BDDK, 2 bankanın sınırlamasını kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluşu iki banka için işlem sınırlamasını kaldırdığını duyurdu.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 10:12 Son Güncelleme:
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BDDK, iki yabancı saklama kuruluşu olan Euroclear Bank ve Clearstream Banking hakkında yeni bir karar verildi. BDDK'dan yapılan açıklamada iki yabancı bankanın TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.

Ayrıntılar geliyor....

BDDK geçtiğimiz haftalarda da 3 yabancı banka için işlemleri durdurmuştu. Paylaşılan bilgide "Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildi" ifadeleri kullanılmıştı. İlerleyen günlerde ise 3 banka için geçerli olan bu karar kaldırılmıştı.


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