BDDK, 3 bankaya koyduğu işlem yasağını kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Londra merkezli üç yabancı bankanın, TL yükümlülüğünü yerine getirmesi üzerine Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemler için yasağı kaldırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bugünkü kararıyla, üç yabacı bankanın yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerinde işlem yasağını kaldırdı. Bu üç bankanın taraf olduğu işlemlerin kur manipülasyonu teşkil edip etmediğiyle ilgili inceleme ve soruşturmalar devam edecek ve sonuçlandırılacak.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 3 bankaya işlem yasağı getirmişti.

Paylaşılan bilgide "Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildi" ifadeleri kullanılmıştı.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SWAP yasağı konulan bankalar hakkında, "Manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz. Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma sürecek." demişti.

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