Türkiye BDDK açıktan personel alacak

BDDK açıktan personel alacak

Türkiye

BDDK açıktan personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan açıktan personel alacağını duyurdu.

26 Mart 2021, Cuma 16:41 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Memur” ve “Mühendis” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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