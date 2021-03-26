BDDK açıktan personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Memur” ve “Mühendis” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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