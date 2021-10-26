BDDK Başkanı Akben, "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

Akben, "Sektörümüz güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

AA