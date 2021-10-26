BDDK Başkanı'ndan açıklama! 'Bankacılık sektörümüz sağlam durumda'
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, 'Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır' dedi.
26 Ekim 2021, Salı 15:56 Son Güncelleme:
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BDDK Başkanı Akben, "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir." diye konuştu.
Akben, "Sektörümüz güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini korumaktadır." ifadelerini kullandı.
AA
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