Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, TL’ye destek çağrısı yaptı. Akben, “Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldığımız açık. TL’nin ülkemizin parası olduğu bilincini, hep birlikte, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL’ye sahip çıkarak göstermesi gerek” diye konuştu.

'ŞUBEYE HEDEF KOYULSUN'

Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 18. Olağan Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, bankalardan bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL’ye geçiş konusunda gayretli çalışma beklediklerini kaydetti. Bankaların şubelere hedefler koyarak, prim vererek TL mevduatı özendirmelerini de isteyen Akben “Bu konu, istihdam, kredi büyümesi, yatırımlarındevamı ve büyüme açısından çok önemli” dedi.

'CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Konuşmasında Finans Merkezi’ne de dikkat çeken BDDK Başkanı Akben, şunları söyledi: "İstanbul Finans Merkezi projesinin inşaatları sürüyor, teknik altyapı konusunda da çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nda da hem Finans Merkezi, hem diğer ekonomi ile katılım bankaları ile ilgili ciddi çalışmalarımız var."