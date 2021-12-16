Ekonomi BDDK'dan flaş kredi kararı!

BDDK'dan flaş kredi kararı!

Ekonomi

BDDK'dan flaş kredi kararı!

BDDK tarafından yapılan son açıklamada, Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin yapılacağı ifade edildi.

16 Aralık 2021, Perşembe 14:38 Son Güncelleme:
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin sağlanması için talimat verildiği bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir."


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