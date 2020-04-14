Virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen desteklerin önemli bir bölümü, bankalar aracılığıyla sağlanıyor. Dar gelirliye düşük faizli, 6 ay geri ödemesiz, uzun vadeli kredi, kredi ve kart borcu erteleme, firmalara ilave kredi limiti, ‘İş’e Devam’ kredisi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kredisinin büyük bir kısmı, kamu bankalarının imkanlarıyla sunuluyor. Özel bankaların ‘ben de varım’ diyerek katıldığı finansman paketleri olsa da pratikte bazı sorunların yaşandığı iş dünyası ve vatandaşlar tarafından dile getiriliyor.

Birlik olma zamanı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, bu konuya da dikkat çekmişti. Kamu bankalarının virüsle mücadele kapsamında tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Albayrak, “Özel bankaların tavrı bizi fazlasıyla üzüyor. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde, özel bankalarımızı da bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum” demişti.

Yakın izlemeye aldı

Özel bankalarla ilgili dün bir açıklama da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’den geldi. Bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izlediklerini belirten Akben, “Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum” diye konuştu.

Kamuda kredi 27.5 milyar artarken özelde daraldı

Kamu bankalarının bireylere, esnaf ve sanatkarlara, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ile kurumsal şirketlere yönelik kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerine ve son 10 günde 27.5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarına dikkat çeken Mehmet Ali Akben, “Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk” ifadelerini kullandı

Piyasada istikrar için 'swap' adımı

✘Swap, değiş-tokuş (takas) anlamına geliyor. Swap, iki tarafın elindeki dövizle (dolar) TL’yi değiş-tokuş etmesine ve vade geldiğinde de bunun vade farkıyla ters yönde işlem yapmasına olanak sağlıyor. Bu kapsamda Türkiye’deki bankalar, Londra piyasasında diğer bankalarla bu şekilde bir takas işlemi yapıyor. Yabancı bankalar da takasla aldıkları TL’yi Türkiye’de döviz almak için kullanabiliyor.

✘BDDK, döviz üzerindeki bu yöndeki baskıyı ortadan kaldırmak için swap işlemlerinde bankaların limitini düşürdü. Buna göre; swap limiti, işlem yapan bankanın özkaynağının yüzde 10’u yerine yüzde 1’i olacak. Yani bankalar yabancı bankalara takasla daha az TL verecek. Bu da döviz üzerindeki talep bazlı baskıyı azaltacak. Ayrıca, TL içeride tutularak kredi şeklinde KOBİ’lere ve vatandaşa kullandırılabilecek.

İş dünyasından çağrıya tam destek

Bankaların uygulamalarıyla ilgili BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in yaptığı açıklamalara iş dünyasından da destek geldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Finansman akışında bir aksama olmamalı. Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma ve makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönündeki BDDK uyarısını, yerinde ve önemli buluyorum.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Bu tarihi öneme sahip süreçte, kamu bankaları reel sektörün (sanayi) yanında yer alırken, özel bankaların da taşın altına ellerini koymalarını bekliyoruz. BDDK’nın bankaların swap işlemlerine sınırlama kararı da spekülatörlere ‘TL’den elini çek’ mesajı verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Devletimizin ilettiğimiz her soruna anında çözüm ürettiği bir dönemde, özel sektör bankalarımızın da aynı proaktif tutumu göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Biz TİM olarak, her zaman elimizi taşın altına koyarak, hem ihracatçılarımız hem de ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: BDDK’nın bankalara göndermiş olduğu talimatların yanındayız. Bu süreçte bütün bankaların, başta KOBİ’ler olmak üzere finansmana ihtiyaç duyan tüm işletmelere desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyoruz.