Ekonomi BDDK’dan Yapı Kredi açıklaması! İzin verildi…

BDDK’dan Yapı Kredi açıklaması! İzin verildi…

Ekonomi

BDDK’dan Yapı Kredi açıklaması! İzin verildi…

BDDK, İtalyan UniCredit'in Yapı Kredi'deki paylarını Koç Holding'e satma kararına ilişkin hisse devrine izin verdi.

07 Aralık 2021, Salı 09:54 Son Güncelleme:
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Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Yapı Kredi'de hisse devrine izin verdi.

Bankadan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Koç Holding A.Ş. tarafından 09.11.2021 tarihinde Bankamız paylarının devrine ilişkin yapılan özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hisse devrine izin verildiği Bankamıza bildirilmiştir.

Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik 09.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."

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