BDDK’dan Yapı Kredi açıklaması! İzin verildi…

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Yapı Kredi'de hisse devrine izin verdi.

Bankadan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Koç Holding A.Ş. tarafından 09.11.2021 tarihinde Bankamız paylarının devrine ilişkin yapılan özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hisse devrine izin verildiği Bankamıza bildirilmiştir.

Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik 09.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."