Ekonomi BDDK'dan yeni karar, kredi kartı taksit sayıları değişti

BDDK'dan yeni karar, kredi kartı taksit sayıları değişti

Ekonomi

BDDK'dan yeni karar, kredi kartı taksit sayıları değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırları hakkında değişiklik yaptı.

18 Aralık 2020, Cuma 10:18 Son Güncelleme:
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında bazı değişikliklerde bulundu. BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi.

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Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi.

BDDK, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırının 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verdi.


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