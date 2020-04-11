Beatenfame 'Senin Yüzünden' şarkısı dijital platformda!

Senin Yüzünden şarkısının sözleri Elçin Orçun aitken, prodüksiyon sürecinde One Might Stand başarılı bir şekilde müzik camiasında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Son dönemlerde, corona virüsü nedeniyle evde kal çağrılarına destek veren BeatenFame grubu, yeni şarkısıyla müziğin iyileştirici gücüne inanıyor. Şarkının o kadar güçlü bir nakaratı var ki ‘’ Senin yüzünden kendime küsgünsem üzülmem’’ diyerek tüm imkansızlıklara rağmen sevmekten vazgeçmeyenlere adadığı cümlelerle dinleyiciye kendisini düşündürme imkanı veriyor.

Hit olmuş şarkıların yerini alacak

Dijital platformlarda çıkardıkları Yağmur, Deva, Ben Tek gibi hit olmuş şarkıların yerini alacak ‘’ Senin Yüzünden’’ Beatenfame ve Elçin Orçun imzasıyla bugün itibariyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Üretmekten ve müziği beslemekten mutluluk duyduğunu ekleyen Elçin Orçun, Beatenfame gurubuyla yeni ürettikleri projelerle yer almaya devam edeceğini belirtti.



