Beatles şarkısı açık artırmaya çıkıyor

İngiliz The Beatles grubunun klasik şarkısı My Guitar Gently Weeps, Moments in Time aracılığıyla 195 bin dolar (1 milyon 143.608 lira) karşılığında açık artırmaya çıkıyor. Şarkının sözlerini yazan grup üyeleri George Harrison ve Ringo Starr, stüdyo kaydı sırasında kelimeleri ayarlamak için kağıda yazmışlardı. Grup, 1968'de Londra'daki Abbey Road Studios'ta kayıt yaparken ikili, Harrison'ın en ikonik şarkılarından birinin sözlerini kaydediyordu. Kağıda yazılan şarkı, 'Hepinize Bakıyorum orada uyuyan aşkı görüyorum. Gitarım yavaşça ağlarken' cümleleriyle başlıyor.

Starr, aradaki tüm şarkı sözlerini karaladı, kağıdın kenarında yanlış yazılan yerlere yönelik notlar da var.

El yazısı uzmanı Frank Caizzo, kağıdın orijinal el yazısı olduğunu doğruladı. Bir Ringo markası olan yazım hatalarıyla tamamlandı ve ona yanlış yazılan kelimelerden birini çalıştığını gösteriyor.

Şarkı sözleri, , The Beatles'ın dokuzuncu stüdyo albümü olan The White Album çalışması sırasında yazılmıştı.





