Beats Studio Buds kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı belli oldu

8.2 mm özel tasarım sürücülere sahip olan Beats Studio Buds cihazında Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve dış sesleri duymanızı sağlayan şeffaf mod bulunuyor. Bluetooth 5.2 ile gelen kulaklık, gecikmesiz ses deneyimi ve uzun kullanım mesafesi vaat ediyor. Kulaklık, Apple üretimi W1 veya H1 çiplerinden birine de sahip değil.

Model resmi verilere göre 8 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusuyla beraber toplam süre 24 saati buluyor. Kulaklık, ANC veya Şeffaf mod açıkken 5 saate kadar dinleme süresine sahip. Apple, bu sürenin şarj kutusu kullanıldığında toplam 15 saate ulaştığını aktarıyor. USB-C portunda 5 dakikalık şarj ile de 1 saate kadar dinleme süresi elde edilebiliyor.

IPX4 sertifikası olan Beats Studio Buds modelinde eller serbest Hey Siri desteği de yer alıyor.

Yurt dışında 150 dolarlık fiyata sahip Beats Studio Buds’in Türkiye fiyatı ise 1.499 TL.