Bebeğim ek gıdayı reddediyor

Öncelikle panik yapmayın. Bebeğiniz yeterince aç değilse, hastaysa, diş çıkarıyorsa, sindirim sistemi ile ilgili bir huzursuzluğu varsa yemek istemeyebilir. Yemeği reddederken genellikle başını çevirebilir, ağzını sıkıca kapayabilir veya ağzındaki besini tükürebilir. Bu durumda bebeğinizin de bir birey olduğunu ve seçme hakkı bulunduğunu düşünün. Size yapılmasını istemeyeceğiniz hiçbir şeyi siz de bebeğinize yapmayın. Yemesi için bebeğinizi zorlamanız ileride besin seçen, yemekten hoşlanmayan veya tam tersi kilo problemi olan bireyler büyütmenize neden olabilir.

SEVMEDİYSE ARA VERİN

Bebeğinizi ek gıdayla tanıştırırken amacınız onun doymasını değil, tadına varmasını sağlamak olmalı. Bu nedenle çok yedirmeye çalışmayın. Bebeğiniz denediğiniz bir besini gerçekten sevmemiş olabilir. Böyle bir durumda o besini ısrarla vermek yerine 1-2 hafta ara verip ardından yeniden deneyin. Ek gıdayı bebeğiniz yeterince açken ve yorgun değilken verin. Uykulu olduğunda denemeyi erteleyin.

AİLE SOFRASINA OTURSUN

Bebeğinizi tek başına beslemek yerine aile sofranıza mama sandalyesi ekleyin ve onun da size eşlik etmesini sağlayın. Göreceksiniz bebeğiniz daha keyifle yemek yiyecektir. Bu arada mama sandalyesinde bebeğinizi özgür bırakmayı ihmal etmeyin. Eliyle ya da kaşığıyla denemelerini kendi yapsın. Bırakın üstü kirlensin, bırakın döksün... Son olarak bir uyarı: Bebeğinizi ek besinlerle tanıştırırken mutlaka ağzına aldığı lokmayı yuttuğundan emin olun. Bazı bebekler yutmadan diğer kaşığı da alıp yiyeceği ağzında bekletebiliyor.

BELKİ DE BESİN ALERJİSİ VARDIR

Bebeğinizin yemeğini reddetmesinin nedeni gıda alerjisi olabilir. Aşağıdaki maddelerden bir veya birkaçını bebeğinizde gözlemliyorsanız mutlaka çocuk doktorunuzla iletişime geçin.

* Bebeğiniz çok huzursuzsa,

* Çok gaz sancısı varsa,

* Ciltte kabartılar, döküntüler ve kaşıntılar varsa,

* Her yemekten sonra kusuyorsa,

* Cildinde bir türlü geçmeyen kuruluk ve kızarıklık varsa,

* Dışkısı yoğun mukuslu veya kanlı ise,

* Geçmeyen ve sürekli tekrarlayan pişiği varsa,

* Kilo alımı yetersizse,

* Kısa kısa öksürük, nefes darlığı şikayeti varsa,

* Gözlerde kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve şişlik varsa.











