Bebeğin ilk kalp atışları ne zaman duyulur?

Bebeğin kalp atışları ne zaman duyulur? Bu soru milyonlarca anne adayının cevap aradığı bir konu... İlk kalp atışının duyulması hem anne, hem de baba adaylarını heyecana boğduğu için büyük bir önem arz ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

BEBEĞİN KALP ATIŞLARI İLK NE ZAMAN DUYULUR?

Bebeğin kalp atışları ilk olarak gebeliğin 6. haftasında renkli doppler ultrason ile de dinlenebilmektedir. Gebeliğin 6. haftasından itibaren her kontrolde bebeğin kalp atışları takip edilmektedir. Anne karnındaki bebeğin kalp atışları Transvajinal ultrason ile gebeliğin 5. haftasından sonra da duyulabilir. Ancak karından uygulanan ultrason ile bebeğin kalp atışlarını duyabilmek için birkaç hafta daha beklemek gerekebilir.