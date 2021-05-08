“Bebeğin sağlığı için ebeveynler sağlıklı ürünler kullanmalı”

Gizem Kösoğlu Yılmaz, bebek sahibi olan ailelere ‘bebekli sosyal hayata’ adaptasyon sürecinde anne ve bebek sağlığı odaklı ürün seçimi konusunda destek sağladığını belirtti. Türkiye’nin ilk ve tek anne bebek alışverişi uzmanı olduğunu söyleyen Yılmaz, bu alandaki çalışmalarını kitaplaştırdığını belirtti.

Anne bebek alışverişine odaklanan kitabın yakın zamanlarda rafta olacağı belirtildi. Yılmaz, uzmanlık alanına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak “Bebeğin tenine değen her bir ürünün titizlikle seçilmesi gerekir. Bebek sağlığı için ebeveynlerin de sağlıklı, doğal ve organik ürünler kullanması gerekir” diye konuştu.

“SEÇİM YAPARKEN DESTEK VERİYORUM”

Anne ve bebek kategorisinde bütçeye göre seçilecek marka, model ve adet gibi kriterlere göre ürün alışverişi için ailelere destek sağladığını belirten Yılmaz, portföyünde öncelikle ”A+’ müşteriler olduğunu kaydetti. Bu müşteri portföyünde kalite, fayda ve görselliğin ön plana çıktığını belirten Yılmaz, “Bebekli aileler bebekleri ile sosyal hayata adaptasyon sağlamaya çalışırken, bebeklerinin ve genel olarak ailenin sağlığına zarar vermeyecek ürünler seçmek istiyor. Ayrıca, bu ürünlerin en uygun ve en sağlıklı şekilde nasıl kullanılacağını bilmek istiyorlar. Bu noktada ailelere seçim yapmaları konusunda destek sağlıyorum” şeklinde konuştu.

“SADECE DOĞAL ÜRÜNLER KULLANMAK YETMEZ”

Anne bebek alışverişinde aynı markanın farklı modelleri arasındaki farkları anlatmanın önemine işaret eden Yılmaz, “Buna göre seçim yapmak en önemli detaylar arasında bulunuyor. Örneğin; özellikle pandemide el yıkama ve hijyen büyük önem kazandı. Bebek sağlığı ve bakımı söz konusu olduğunda buna daha çok dikkat etmek gerekiyor. Virüsün yeni mutasyonlarının çocukları ve bebekleri de etkilediğini düşünürsek ebeveynlerin hijyene daha fazla önem vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bebek için yüzde 100 doğal veya organik şampuan, losyon ya da pişik kremi almak yeterli midir?” sorusunu yönelten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Kime sorsanız bebekler için doğal ürünler kullanmayı yeterli olarak görür ama yeterli değildir. Mesela bir annenin ellerini alkol, parfüm ve paraben içeren el sabunları ile yıkadığını düşünelim. Ellerinin temizliği için kimyasal ürünler kullanan bu anne, bebeğinin altını değiştirirken ya da mama hazırlarken aslında farkından olmadan bebeğine zarar verebilir. Bu sebeple sadece bebek için doğal ürünler kullanmak yeterli değildir. Yani bebeğin sağlığı için ebeveynlerin de aynı şekilde sağlıklı, doğal ve organik ürünler kullanması gerekir.”

“BEBEĞİN TENİNE DEĞEN HER BİR ÜRÜN TİTİZLİKLE SEÇİLMELİDİR”

Anne bebek alışverişi uzmanı Yılmaz, bu tür konularda aileleri yönlendirdiğini ve en doğru seçimi yapabilmeleri için ideal marka seçimi yapmalarını sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Anne bebek ürünlerinde sağlıklı ürün seçimi kolay değil. Hangi markanın ürünü daha sağlıklı, ürünlerin içeriği nelerdir, marka, model ve fiyat üçgeninde nasıl seçim yapılmalıdır, bebek ürünleri ne kadar kullanılmalıdır, sterilizasyonda nelere dikkat edilmelidir? Bu ve benzeri birçok soru, ebeveynlerin anne bebek ürünü seçiminde karşılaştığı sorulardır. Bu sebeple özellikle bebeğin sağlığını ve sağlıklı büyüme evresini etkileyecek faktörlerin ve ürünlerin bütüncül bir bakış açısı ile detaylıca ele alınması gerekir.”

ANNE BABALARA TAVSİYELER

Gizem Kösoğlu Yılmaz, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Bebeğin doğrudan ağzına ve sindirim sistemine etki eden ürünler vardır. Doğru ve yeterli temizlik ile bebek için hassas ürünleri seçmek de önemlidir. Bu sebeple ebeveynler, satın alma alışkanlıklarını sadece rahatlığa ve pratikliğe göre değil sağlıklı ve hijyenik olma durumuna göre de şekillendirmelidir. Anne bebek alışverişi için uygun bir bütçe belirlenmelidir. Bebek mobilyalarından seyahatte kullanılacak bebek malzemelerine kadar her ürün; hijyenik, rahatlık ve pratiklik kriterlerini karşılayacak şekilde seçilmelidir. Bebeğin tenine değen her bir ürün titizlikle seçilmelidir. Yani temel olarak ürünün bebeğe faydasına odaklanmak gerekir.”



