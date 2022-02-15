Gaziantep’te 2 aylık bebeği Cihan Göç’ü öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı için hakkında “Nitelikli öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan baba Yunus Göç’ün yargılanmasına başlandı.

Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu baba Göç, duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmada anne Semra Göç ile avukatı Esra Kantar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı Şafak Nur Atmaca ile sanık avukatı Muhammed Enes Kayabaş da hazır bulundu.

KOCASINI GÖRÜNCE AĞLADI

Salona girdiği esnada SEGBİS ekranında eşini gören Semra Göç, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Mahkeme başkanın “Beni görmüyor demi” diye soran anne Göç’ü, mahkeme başkanı ile avukatı Esra Kantar sakinleştirdi. Mahkeme başkanı anneyi “O Kırıkkale’de burada değil korkma” diyerek teskin etti.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada iddianame ile gelen evraklar okundu.

"NİYE VURDUN" SORUSUNA YANIT

Duruşmada savunma için söz alan sanık Göç, olaydan önce çocuğuna hiç vurmadığını sadece olay günü vurduğunu söyledi. Eşinin çocuğu daha öncede darp ettiği yönündeki sözlerinin yalan olduğunu aktaran Göç, mahkeme başkanının “Niye vurdun” sorusuna ise “Olay günü oğlumu darp ettiğim doğrudur. Kamera kaydında oğlumu vuran kişi benim. O an gözüm karardı. Ne olduğunu bende anlamadım” diye cevap verdi.















